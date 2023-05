Inter | quanti punti mancano per la Champions? Tutti i calcoli e le combinazioni

Leggi su sportface

(Di domenica 21 maggio 2023) L’fa un passo (forse) decisivo per la qualificazione alla prossimaLeague. Con la vittoria con il Sassuolo, la quinta di fila in campionato, Romelu Lukaku e compagni continuano la propria corsa e di fatto prenotano un posto tra le prime quattro. Con la contemporanea sconfitta del Milan a La Spezia, la battuta d’arresto dell’Atalanta a Salerno ed il pareggiono della Lazio contro il Lecce, l’sale al terzo posto a quota 66appaiando la Juventus che però ha lo scontro diretto a suo favore e anche una partita in meno (posticipo domenicale contro la Cremonese). Al netto della probabile nuova penalizzazione bianconera, ecco iaggiornati dopo Napoli-. SENZA PENALIZZAZIONE JUVENTUS Se il 22 maggio la Juventus uscirà indenne dalla ...