Inter | Inzaghi | “Pagata a caro prezzo l’espulsione | ma non ho nulla da rimproverare alla squadra”

(Di domenica 21 maggio 2023) Al termine della partita persa 3-1 sul campo del Napoli, l’allenatore dell’Simoneha parlato ai microfoni di DAZN. Per l’allenatore nerazzurro la chiave del ko va ricercata nela fine primo tempo di Roberto Gagliardini: «C’è grande rammarico perché avevamo sofferto il giusto nel primo tempo, senza concedere troppo al Napoli, solo un po’ di palleggio. Sapevo che nella ripresa sicuramente avremmo avuto più spazi, purtroppo abbiamo commesso questa ingenuità nell’occasione delche abbiamo pagato a». A proposito di scelte di formazione, tecnico emiliano ha spiegato: «È normale, oggi era la 15ma partita in 50 giorni per cui ho bisogno di tutto l’organico. I ragazzi chiamati in causa oggi a Napoli sono stati bravissimi, senz’altro non era ...

Commenta per primo L'finisce ko al Maradona. Vince 3 - 1 il Napoli grazie alle reti di Anguissa, Di Lorenzo e Gaetano. In mezzo il pareggio di Lukaku. Simone, tecnico dei nerazzurri, parla così in ...Le dichiarazioni del tecnicoSi interrompe sul campo dei neo campioni d'Italia la striscia di vittorie consecutive dell'di Simone. I nerazzurri, con la sconfitta del Maradona, non sono ...L'si difende con ordine, anche nel tentativo di risparmiare energie in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. Non a caso dopo un'ora di gioco,manda negli spogliatoi Barella e ...

Inzaghi: "Non ci sta il 2-1 dopo aver pareggiato all'82esimo. Col City ce la giochiamo, ma prima la... Fcinternews.it

(Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com) Gli azzurri, campioni d’Italia, ospitano al Maradona la squadra di Inzaghi, a caccia di punti per la qualificazione alla prossima Champions Ore 17:34 - Inter, ...Al termine della partita dell’Inter contro il Napoli, Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la sconfitta dei nerazzurri. A proposito di futuro, il ...