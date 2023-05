Inter | febbre per Onana | in dubbio contro il Napoli

Nell', Lukaku titolare: per lui servono minuti, gol e prestazione in vista delle due finali ... Onana ha accusato qualche linea die va valutato: in preallarme Handanovic . Acerbi , che ...L'deve fare i conti con la prossima finale di Champions nel valutare il turnover. E c'è il ... Onana ha accusato qualche linea di. E' stato preallertato Handanovic. 'Qualche dubbio in ...Attacco titolare per il Napoli oggi alle 18 contro l'. Osimhen ha smaltito ladi mercoledì, così come Kvaratskhelia la contusione subita venerdì. Nell', dopo la Champions, ampio turnover da parte di Simone Inzaghi: Gosens favorito su ...

Inter, decimi di febbre per Onana: salta il Napoli Fantacalcio ®

Salta la sfida a causa della febbre, la partita tra Napoli-Inter non vedrà protagonista uno degli eroi che sta portando l'Inter in finale.(Spazio Inter) Una sfida molto importante quindi per Simone Inzaghi che potrebbe rinunciare all’ultimo minuto ad un suo top. Questo pomeriggio Napoli e Inter scenderanno in campo al Maradona alle 18 ...