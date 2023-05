Inter | clamorosa idea di scambi con la Lazio

Vale appena il caso di rilevare che l'ha la teorica possibilità quest'anno di raggiungere un ... contando sulle disgrazie altrui (Juve) e su unarimonta. Spostando il 'giochino' all'...... Alessandro Altobelli detto 'Spillo', attaccante dell'dei record allenato da Trapattoni. ... Chissà che le europee non siano l'occasione per unaribalta. Fratelli di AN Che dire dei ...I falli totali fischiati dall'arbitro francese Turpin sono stati alla fine 37 (15 per l'e 22 per il Milan), equamente distribuiti per tutti e 20 i giocatori, nessuno escluso. Il risultato ...

Inter vincerà la Champions contro il Manchester City: clamorosa profezia (fatta due mesi fa) Affaritaliani.it

Una delle sorprese dell'Inter di quest'anno è certamente Francesco Acerbi. Il difensore ormai 35enne, è stato preso negli ultimi giorni di mercato, dopo ...La Serie A anche oggi domenica 21 maggio, ci riserberà partite interessantissime. E proprio alle 18 ci sarà Napoli-Inter ...