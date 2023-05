Inter-Cesena Primavera | le formazioni ufficiali | tante assenze per Chivu

Leggi su inter-news

(Di domenica 21 maggio 2023) In campo alle 11.00, gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di categoria. Diramate ledelle due squadre. Cristian, dovrà ancora fare a meno di parecchi giocatori, tra mondiale Under 20 e convocazioni in Prima Squadra. TRENTATREESIMA GIORNATA – Altro impegno per l’di Cristian, che scende in campo oggi in casa contro il. Resta viva la speranza playoff a due giornate dal termine della regular season. Di seguito le scelte del tecnico nerazzurro, che non ha a disposizione diversi giocatori tra Mondiale Under 20 e convocazioni in Prima Squadra (come nel caso di Stankovic)....