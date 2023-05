Inter-Cesena Primavera 5-0 | pokerissimo! Ancora vivo il sogno playoff

(Di domenica 21 maggio 2023) Termina sul punteggio di 5-0sfida valevole per la trentatreesima giornata del campionato di categoria. Ecco quanto successo in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 2-0 (vedi report) SECONDO TEMPO – Poker secco dell’contro unche nulla ha potuto nella sfida ai nerazzurri. Dopo il 2-0 del primo tempo firmato da Curatolo e Sarr, i nerazzurri continuano a dominare anche nella ripresa. Al 53? arriva il tris grazie al solito Pelamatti che mette un cross dalla sinistra che il portiere Veliaj prova a deviare, ma il pallone finisce sui piedi di Kamate: stop e rete a porta sguarnita. A calare il poker ci pensa Bovo al 73? con un bel colpo di testa da calcio d’angolo. A mettere ulteriormente ...

90' - Tre minuti extra aggiunti dall'arbitro, nonostante il 5-0. 88' - Sarr va per la conclusione dopo una bella sgasata nella metà campo cesenate: Veliaj para in ...Penultima giornata del campionato Primavera: l'Inter di Chivu, reduce dal successo in rimonta contro la Sampdoria, si gioca le ultime chance di qualificazione ai playoff ospitando il Cesena, fanalino ...