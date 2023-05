Inter-Cesena Primavera 5-0 | il tabellino della gara della 33° giornata

(Di domenica 21 maggio 2023) Termina 5-0(vedi report). Una netta vittoria mai in discussione per i nerazzurri, che continuano a tenere vivo il sogno di raggiungere i playoff per lo scudetto. Di seguito ilpartita valevole per la trentatreesimadel campionato di categoria.5-0 – ILDEL MATCH Marcatori: rig. Curatolo al 4?, Sarr al 27?, Kamate al 53?, Bovo al 73?, rig. Biral all’86’: Botis, Matjaz, Martini, Grygar, Kamate, Kassama, Sarr, Curatolo, Dervishi, Owusu, Pelamatti.A disposizione: Zamarian, Tommasi, Iliev, Di Maggio, Andersen, Biral, Nezirevic, Stante, Berenbruch, Pozzi, Bovo, Vedovati.Allenatore: Cristian ...

Primavera, Inter-Cesena 5-0 risultato finale: i nerazzurri non mollano il sogno playoff fcinter1908

90' - Tre minuti extra aggiunti dall'arbitro, nonostante il 5-0. 88' - Sarr va per la conclusione dopo una bella sgasata nella metà campo cesenate: Veliaj para in ...