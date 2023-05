(Di domenica 21 maggio 2023) Titolo:Titolo originale: Dead Ringers Ideatore: Alice Birch Regia: Sean Durkin, Karena Evans, Lauren Wolkstein, Karyn Kusama Paese di produzione/anno/durata: USA/2023/ 64 minuti per 6 episodi Interpreti:, Britne Oldford, Poppy Liu, Michael Chernus, Jennifer Ehle, Emily Meade Distribuzione: Amazon Prime Video Si ritrova traccia del body-horror di, declinato alla sola sfera naturale,miniDead Ringers –, distribuita dal 21 aprile su Amazon Prime Video. Creata da Alice Birch, lasi ispira infatti all’omonimo film thriller del 1988 e al romanzo Twins di Bari Wood e Jack Geasland, rivisitando però il tutto in chiave femminile e più contemporanea. Mentre nel film di ...

... ora anche colleghi sulla stessa traccia, ma da sempre. Sin dai giorni dentro la ...che l'ha vista protagonista grazie al successo del singolo "L'Ultima Notte" (certificatoplatino ...A conti fatti, un fallimento su unfronte. Nei centri a valle il Sud ha continuato a ... A trascinare per il mondo i trolley con i laptopsono stati i giovani di una generazione ...... non tanto per il punteggio finale di Madrid (non esistendo più la regola del gol che vale... Eranoe legati da un rapporto di amicizia profondo e consolidato nel tempo. Le cose però ...

“Inseparabili”, doppio ruolo di Rachel Weisz nella serie che riscopre l’orrore di Cronenberg BergamoNews.it

Dall'opera di Hugo Pratt emanano alcune parole chiave, inseparabili dalla sua vita: viaggio, avventura, erudizione, esoterismo, mistero, poesia, malinconia. (ANSA) ...Il cult degli anni 80’ di David Cronenberg ottiene nuova vita su Prime Video con una doppia performance di Rachel Weisz. Inseparabili ...