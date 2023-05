Ingv | creata la tac sismica dell’intera penisola

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 maggio 2023) – Realizzata la prima rappresentazione completa e tridimensionaleitaliana fino alla profondità di 80 chilometri con l’obiettivo di migliorare la comprensione della nascita e dell’evoluzione delle catene montuose Alpina e Appenninica. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia () è pubblicato su Journal of Geophysical Research. “La formazione delle catene montuose – spiega Pasquale De Gori, ricercatore dell’– è il risultato dello scontro tra le placche tettoniche in cui è suddivisa la litosfera, ovvero la parte più superficiale, fredda e rigida del nostro pianeta. La definizione spaziale, laterale e in profondità dei limiti di queste strutture – aggiunge – il cui reciproco movimento ha dato vita all’assetto attuale della...