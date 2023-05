Inedito SMS PosteInfo per pacco non consegnato ma la trappola è la stessa

Leggi su optimagazine

(Di domenica 21 maggio 2023) In questi giorni di maggio, è decisamente molto diffuso un nuovo SMSche nasconde un tentativo di raggiro. Il messaggio fa riferimento ad unnonper problemi con l’indirizzo del destinatario: meglio precisare che non è stata Poste Italiane ad inviare la nota (neppure in riferimento al suo corriere SDA). Piuttosto, siamo al cospetto di una truffa ai danni di cittadini ignari che potrebbe avere i suoi pessimi effetti. Di SMSne abbiamo segnalati moltissimi negli ultimi mesi del 2023 ma anche nel 2022. Tutti facevano riferimento a problemi di accesso all’area di home banking dell’istituto e invitavano le persone a verificare il loro account su un sito truffaldino. La formula in scena in questi giorni è totalmente diversa. Si fa riferimento ad unin arrivo ...