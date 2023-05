Incredibile scoperta | rinvenuta una antica tavoletta d’argilla della Mesopotamia

(Di domenica 21 maggio 2023)archeologica: è statauna. L’immagine impressa non lascia alcun dubbio. Le scoperte archeologiche sono di straordinaria importanza per la comprensionecultura… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

'Febbre alta, emocromo sballato, forte anemia e un'infestazionedi zecche - prosegue il ... Intanto, l'amara. 'Un proprietario ce l'aveva, - spiegano dall'Oipa, - ma che per ...Il giallo dell'auto lasciata aperta Bambino di 8 anni cerca legna per il barbecue e si perde nel bosco: dopo 48 ore laLe ricerche sono condotte dai carabinieri che invitano ...Napoli . A soli 17 anni già gestiva un giro di spaccio notevole, tanto da avere in casa oltre mezzo kg di droga. A Napoli, i Carabinieri della stazione Vomero Arenella - durante un servizio antidroga -...

Mentre solleva una pietra fa l'incredibile scoperta: rimasto sorpreso ... Wineandfoodtour

Da giovedì non si hanno più notizie di Anica Panfile, mamma 31enne di origine romena e residente a Treviso. A denunciarne la scomparsa è stato il compagno, che non l'ha ...Lorella Cuccarini fa fatica a trattenere le lacrime mentre si lascia andare a una dedica dolcissima. Chi è il fortunato