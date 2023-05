Incosciente | la maestrina del clima insulta La Russa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) "È un grande": Agnese Casadei, portavoce del movimento per la giustiziatica Fridays for Future Italia, se la prende col presidente del Senato Ignazio Laper la sua richiesta ai ragazzi di Ultima generazione di dare una mano nei territori colpiti dall'alluvione. "A lui vorrei spiegare due cose - ha detto in un'intervista a La Stampa -. La prima è che ci sono tanti attivisti sul territorio che dal primo giorno stanno aiutando. La seconda è che è un grande: la Protezione civile sta dicendo a tutte le persone che abitano in altre città di non venire qui in questo momento perché la situazione è grave e rischierebbero di intralciare il loro lavoro". "Lanon ha idea di quale sia la situazione qui - ha continuato la 23enne di Forlì - dovrebbe vergognarsi ...