Inchiesta plusvalenze Juve | i bianconeri faranno ricorso | i dettagli

Leggi su calcionews24

(Di domenica 21 maggio 2023) Nella giornata di domani, lantus conoscerà la sua nuova penalizzazione in classifica, con ichesicuramenteNella giornata di domani, lantus conoscerà la sua nuova penalizzazione in classifica, con ichesicuramenteal Collegio di Garanzia del CONI. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prima delbisognerà aspettare le motivazioni della Corte Federale in una decina di giorni, per poi calendarizzare il nuovo processo davanti al Collegio in almeno un altro paio di settimane.