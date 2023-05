In tutte le lacrime indugia una speranza

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Non c’è epoca, storia o cultura in cui l’essere umano non abbia pianto o non pianga. Leiniziano a sgorgare quando nasciamo e in quel preciso istante indicano la nostra corsa verso la luce e quindi verso la vita. Da quel momento, non conoscendo la parola, piangiamo per vivere, comunicando così i nostri bisogni di nutrimento e accudimento. Crescendo leaccompagnano in itinere le nostre esperienze di vita, solcano gli stati d’animo del nostro vivere, bagnano i territori emotivi delle nostre coscienze come rugiada, pioggia estiva, forti temporali o come veri e propri tsunami. Si piange di gioia o di dolore, per una perdita o per un successo, per un ricordo, un riconoscimento o una delusione, per una notizia infausta o lieta, per l’inaspettato o come espressione di pace dopo un litigio;pubbliche o private, false o ...