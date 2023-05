In Italia è in arrivo nuovo farmaco contro maculopatia

(Di domenica 21 maggio 2023) Una delle emergenze con le quali gli esperti dovranno confrontarsi sempre più spesso nei prossimi anni, è la degenerazione maculare legata all'età, che attualmente interessa oltre 1milione dini che hanno un "buco" al centro del campo visivo: per loro leggere è quasi impossibile, guidare un'utopia e anche camminare e andare a fare la spesa un'impresa. Un panorama destinato a cambiare nel prossimo futuro grazie all'di nuovi farmaci e di innovative strategie di intervento su cui gli esperti faranno il punto nel corso del secondo Congresso Nazionale della Societàna di Scienze Oftalmologiche. "Laè una patologia che compromette in maniera significativa la qualità di vita dei pazienti ed è molto diffusa: riguarda il 2% deglini e aumenta al crescere dell'età - osserva ...

