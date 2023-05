(Di domenica 21 maggio 2023) Il partito del primo ministro uscente Mitsotakis ha ottenuto il 40 per cento dei voti, ma per la maggioranza in Parlamento servirà quasi certamente un secondo turno di votazioni

... La selezione azzurra hasette medaglie d'oro, due d'argento e quattro di bronzo; 13 medaglie ... Francesca Rubeo (CC Aniene) e Giorgia Sciattella (RCC Tevere Remo) su Francia e; il quattro ...Nel 2010 hail Jazzit Award. Giulio Scaramella , si diploma nel 2009 con la lode in ... si è esibito in Italia e all'estero (Albania,, Francia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia). Ha ...Migranti abbandonati in mare dalla: le prove contro la Guardia costiera nei video del New York Times

In Grecia ha vinto il centrodestra Il Post

Domenica in Grecia si sono tenute le elezioni per rinnovare il parlamento ... con circa il 41 per cento dei voti. Nea Demokratia aveva già vinto le elezioni del 2019: ad oggi ha la maggioranza ...Elezioni in Grecia. Secondo i primi exit poll, diffusi dall'emittente Ert, il partito di Nea Dimokratia del premier uscente Kyriakos Mitsotakis è dato in vantaggio tra il 40 e il ...