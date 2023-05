In Emilia-Romagna resta l' allerta rossa anche per lunedì

La Protezione civile del Lazio porta il suo aiuto all'. Il modulo della colonna mobile della Protezione civile della Regione Lazio per il servizio alluvionale è partito per raggiungere Cervia, uno dei comuni più colpiti dall'alluvione che ...Non cala il livello dell'allerta in: la protezione civile ha, infatti, rinnovato l'allerta rossa anche per domani sulle aree interessate dal maltempo dei giorni scorsi. Il codice rosso sul Bolognese e sullaè ...Piogge ancora in Piemonte mentre la situazione meteorologica migliora decisamente in. Secondo l'ultima analisi de iLMeteo.it in queste ore l'Italia è ancora alle prese con un insidioso vortice ciclonico che continua a far piovere su alcune regioni. Le precipitazioni ...

Alluvione Emilia Romagna, le news di oggi | Giorgia Meloni oggi in visita nelle zone colpite La Repubblica

Ravenna, 21 maggio 2023 – Ha lasciato il G7 in anticipo diretta nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna. Giorgia Meloni è rientrata questa mattina dal Giappone, atterrando a Rimini intorno alle 12.(Dall’inviata Silvia Mancinelli) – La premier Giorgia Meloni è atterrata all’aeroporto di Rimini, proveniente dal Giappone. Meloni, a quanto apprende l’Adnkronos incontrerà il presidente dell’Emilia R ...