In campo il Napoli non è ermetico | parla chiaramente e batte anche l’Inter | 3-1

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Il3-1. Non c’è squadra di Serie A in questo campionato che non abbia perso contro la schiacciasassi di Spalletti. Restava solo la formazione di Inzaghi che si è arresa a cinque minuti dalla fine, superata da un eurogol di sinistro del capitano Giovanni Di Lorenzo. Poi ci ha pensato Gaetano a chiudere la partita: primo gol in Serie A. Il gol 101 degli azzurri in stagione. Ilcampione d’Italia sale così a 86 punti e – per gli amanti dei record – può ancorare il record di 91 punti di sarriana memoria. Conta ovviamente relativamente però non sono pochi quelli che ci tengono. Ildeve giocare a Bologna e poi il 4 giugno l’ultima con la Sampdoria. Sono i giorni dell’ermetismo a. Tarpare le ali, stivali, riperticare, Pec. Manca ...