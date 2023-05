In 25mila al Regina Caeli in Piazza S Pietro Il Papa | Non abituiamoci alle guerre

(Di domenica 21 maggio 2023) Rinnovo di cuore la mia vicinanza alla popolazione dell’ Emilia Romagna , colpita in questi giorni dinondazioni». Lo ha dettoFrancesco alinSan(presenti...

Rinnovo di cuore la mia vicinanza alla popolazione dell' Emilia Romagna , colpita in questi giorni dalle inondazioni". Lo ha detto papa Francesco alCaeli in Piazza San Pietro (presentifedeli), ricordando che oggi inizia la Settimana Laudato Sì. "Oggi inizia la Settimana Laudato sì - ha affermato il Pontefice - . Ringrazio il ...Lo ha detto il Papa, dopo la recita delCaeli di ieri, al quale secondo la Gendarmeria vaticana hanno partecipato circapersone. "Auspico che la tregua appena raggiunta diventi stabile, ...Il Pontefice alCoeli in piazza San Pietro cita inoltre l'odierna festa della mamma: "Le ...alla finestra dello studio nel Palazzo apostolico di fronte ai fedeli e i pellegrini " circa, ...

In 25mila affollano piazza San Pietro per la preghiera del Regina Caeli nel giorno dell'Ascensione. Papa Bergoglio: "Oggi festeggiamo la conquista del cielo" ..."In questi giorni abbiamo assistito di nuovo a scontri armati tra israeliani e palestinesi, nei quali hanno perso la vita persone innocenti, anche donne e bambini". Lo ha detto il Papa, dopo la recita ...