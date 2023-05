Impresa di Sofia Raffaeli | oro agli Europei di ginnastica ritmica con la palla

(Di domenica 21 maggio 2023) Dopo l'argento nell'all around la "Formica Atomica" di Chiaravalle conquista la meda d'oro nella kermesse europea di Baku

Sofia Raffaeli, nuova impresa: argento agli Europei di ritmica. "Dedicato all'Italia che ha creduto in me" la Repubblica

Sofia Raffaeli non riesce a bissare a livello continentale il titolo iridato conquistato l'anno scorso, ma quella della 19enne marchigiana è comunque un'impresa, dato che prima d'ora nessuna atleta ...Dopo l'argento di sabato nell'individuale all around, il trionfo dell'azzurra davanti alla bulgara Nikolova e all'azera Aghamirova ...