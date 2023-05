(Di domenica 21 maggio 2023) UDINE (ITALPRESS) – Lamette una bella ipoteca sullagrazie alle vittoria di misura contro l'nella 36esima giornata di Serie A.Dacia Arena di Udine basta il gol disu calcio di rigore dopo un'ora di gioco per blindare il terzo posto a due partite dfine del campionato. I biancocelesti erano a caccia di punti pesanti per mettere un altro tassello sulla qualificazione e, in un primo tempo che non regala grandi emozioni, la squadra di Sarri è quella che va più vicina al vantaggio in due occasioni. Prima con, dopo venti minuti, con un colpo di testa deviato in calcio d'angolo da Silvestri. Poi sul finale di frazione con Luis Alberto, che conclude di poco fuori con il destro a giro. Tra le due azioni, il tempo scorre senza ...

Siil primo appuntamento per l'IMU 2023. Il 16 giugno prossimo scade il temine di versamento ... Così come in caso di unceduto in locazione, il tributo deve pagarlo il proprietario e ...... lo scrittore beve un energetico dal colore verde, lo svizzero, invece, resta, gli occhi ... Federer siallo scrittore, gli fa i complimenti: "Sei stato straordinario". David Foster ......chi è tenuto a pagare tra inquilino e proprietario La prima scadenza annuale dell'IMU si... come l'esenzione prevista per gli immobili locati come prima casa e la riduzione per l'in ...

Immobile avvicina la Lazio alla Champions, Udinese battuta ... Italpress

Alla Dacia Arena di Udine basta il gol di Immobile su calcio di rigore dopo un’ora di gioco per blindare il terzo posto a due partite dalla fine del campionato. I biancocelesti erano a caccia di punti ...Ciro Immobile, andato a segno al sessantunesimo minuto di gioco su calcio di rigore. Un successo di misura, dunque, quello maturato alla 'Dacia Arena', in friuli, e che permette alla formazione ...