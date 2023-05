Ilaria De Rosa | hostess di Treviso arrestata in Arabia | l' accusa di «traffico di droga» ma non ha precedenti E' giallo

(Di domenica 21 maggio 2023)suDe, una giovane assistente di volo di 23 anni residente a Resana (),in. I genitori non avevano notizie da lei da due giorni. Sapendo che si trovava in...

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Una giovane italiana, Ilaria De Rosa, è stata arrestata nei giorni scorsi in Arabia Saudita. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto ...Una giovane hostess di Treviso, Ilaria De Rosa, è stata arrestata in Arabia Saudita. L’accusa mossa dalle autorità del Paese governato dal re Salman bin Abd al Aziz Al Saud, è quella di traffico ...