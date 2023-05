Il Volo | chi sono | età | carriera | chi sono le fidanzate | vita privata del trio musicale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 maggio 2023) Ilè un gruppoitaliano salito alla ribalta con la vittoria di Sanremo nel 2015. Si tratta di uncomposto da Piero, Ignazio e Gianluca. Le loro performanceconosciute in tutto il mondo. Ma conoscete tutto di questi tre artisti? Oggi si racconteranno ai microfoni di Verissimo, da Silvia Toffanin. Ecco tutto quello che sappiamo su di loro! IlI tre giovani ragazzi siconosciuti e uniti durante la seconda edizione del talent Ti lascio un canzone, nel 2009, grazie all’intuizione del regista Roberto Cenci. L’esperienza in televisione ha dato enorme visibilità alche si è immediatamente fatto notare dai produttori discografici di fama internazionale, e la Geffen ha deciso di metterli sotto contratto per ...