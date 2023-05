Il sindaco di Forlì a Sky TG24 | Confidiamo nel sostegno del governo

(Di domenica 21 maggio 2023) “Vorrei che Meloni vedesse personalmente la situazione, abbiamo già avuto tante visite di esponenti del, però vorrei che lei vedesse con i suoi occhi la devastazione delle nostre città. In questa fase la nostra necessità è la conferma che saremo sostenuti anche nella ricostruzione, qui è come dopo un terremoto, un evento devastante", parla così ai microfoni di Sky, Gian Luca Zattini,di, in merito alla visita odierna della premier Giorgia Meloni neelle zone colpite dall'alluvione. (ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA)

