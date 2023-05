Il sindaco De Pascale | Le opere del passato stanno salvando Ravenna | ma per avere un futuro è necessario un nuovo sistema di difese dal clima che cambia

(Di domenica 21 maggio 2023) "Chi è nato qui sa che l'acqua, dalle montagne dell'interno, prima o poi prende la strada del mare. Se in due giorni piove come in sette mesi, è chiaro che il Ravvenate e la Bassa Romagna devono prepararsi ad essere sommersi. Il disastro era prevedibile"

Con le parole di Michele dedi Ravenna, se tenere asciutta la Romagna "comporta invertire la direzione di un corso d'acqua che per decenni ha defluito sempre e solo in unico senso, ...Questa mattina, invece, ildi Ravenna , Michele de, ha disposto " l'estensione delle evacuazioni totali e immediate alla zona extraurbana a nord della via Romea delimitata a sud dalla ...Ildi Ravenna Michele de, fa il punto sulla situazione. https://www.ravennawebtv.it/wp - content/uploads/2023/05/348465158_201498196052607_1079724408000111604_n.mp4

Il sindaco De Pascale: "Le opere del passato stanno salvando Ravenna: ma per avere un futuro è necessario un … la Repubblica

Ancora preoccupante la situazione in provincia di"Ravenna, dove sono salite a quasi 28 mila le persone costrette a lasciare le proprie case. Volontari e protezione civile sono al lavoro senza sosta pe ...