Il riassunto di Milan-Sampdoria 5-1 della 36ª giornata di Serie A

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Sport: 20/05/2023 alle 23:42 CEST Laha pagato il pifferaio dell’eliminazione in Champions League con una tripletta dell’attaccante francese Leao ha aperto il barattolo prima del pareggio di Quagliarella, ma i ‘rossoneri’ hanno mostrato tutta la loro potenza offensiva finendo a botte Dopo una brutta corsa e confuso dagli impegni in Champions League, Ilè tornato alla realtàA e si è ricongiunto alla vittoriaCerto, contro l’ultima retrocessa, la(5-1), a tornare in corsa per un posto nella prossima Champions League guidata dagli spagnoli Brahim Diaz e i gol francesi Olivier Giroud. MILLE Sam FORMAZIONIo Maignan; ...