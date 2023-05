Il primo minislam | dalla A della delusione Alcaraz alla zeta di Zverev

Leggi su agi

(Di domenica 21 maggio 2023) AGI - L'ottantesima edizione degli Internazionali d'Italia, la prima dell'era “” con dodici giorni di torneo e 96 tennisti e tenniste in tabellone si chiude oggi. Tra sconfitte inaspettate, personaggi a sorpresa e una presenza costante, la pioggia. Ecco di seguitoZ, chi e cosa ricordare. A come. E' arrivato agli Internazionali per la prima volta nella vita, giusto in tempo per avere la certezza matematica, dopo ilturno, di tornare numero uno del mondo dal 22 maggio. Tutti si aspettavano una finale tra lo spagnolo e Djokovic o meglio ancora, contro Sinner. Lui ha salutato il Foro al secondo turno, incappando in una giornata miracolosa dell'underdog Marozsan, con la testa già verso il Roland Garros. B come Biglietti. Più che dei campioni, in questi ...