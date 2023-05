Il Po esonda in Piamonte

Leggi su panorama

(Di domenica 21 maggio 2023) L'allarme era scattato da un paio di giorni. Dopo i periodi di secca il maltempo che ha flagellato l'Emilia Romagna aveva portato con se anche pioggia abbondante in Piemonte al punto che il livello del Po era tornato ai livelli di guardia. Ed oggi la piena, attesa, è arrivata. Dopo avere raggiunto il livello di guardia, 4 metri di altezza, il Po questa mattina èto a Villafranca Piemonte, al confine tra le province di Cuneo e Torino.zioni si sono verificate anche nel paese di Cardè. Non si registrano danni a cosa e persone ma solo la chiusura di alcune strade provinciali e di campagna, per sicurezza.