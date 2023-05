Il Napoli valuta di promuovere Maurizio Micheli direttore sportivo CorSport

(Di domenica 21 maggio 2023) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, lavora non solo nel casting per la panchina che probabilmente Spalletti lascerà vacante, ma anche per il posto di. Cristiano Giuntoli aspetta solo di essere liberato dal patron azzurro, intanto si ragiona sulla sua successione. Il Corriere dello Sport oggi scrive che, oltre ai già quotati Accardi (dell’Empoli) e Polito (del Bari), ci sono due nomi nuovi allo studio di De Laurentiis. Si tratta di Filippo Fusco e di Krösche,dell’Eintracht. Ma c’è anche la possibilità di una promozione per. In questo caso, però, De Laurentiis teme di alterare una struttura che ha funzionato benissimo, soprattutto nell’ultima stagione, in cui ilè riuscito a ...

L'accenno fatto in conferenza stampa dal tecnico delagli stivFondamentale la collaborazione dei cittadini per renderesempre più una capitale europea, ...costi dell'energia e dalla revisione dei prezzi a causa di inflazione e guerra e per questo si...L'ammontare complessivo degli interventi e delle spese del Comune difinanziati dal bilancio ...dell'energia e dalla revisione dei prezzi a causa di inflazione e guerra e per questo siun ...

Il Napoli valuta di promuovere Maurizio Micheli direttore sportivo ... IlNapolista

De Laurentiis ha presentato un’offerta da 25 milioni per il cartellino dell’attaccante, ma i friulani ne vogliono 35. Nella trattativa potrebbero entrare anche Samardzic o Becao ...Secondo il Corriere dello Sport non c'è nessun altro club alle spalle, bensì il tecnico vorrebbe ritirarsi per un anno sabbatico nella sua campagna toscana ...