Il Napoli non è sazio | battuta anche l' Inter

Leggi su iltempo

(Di domenica 21 maggio 2023)(ITALPRESS) – Ilprosegue al meglio la sua lunga festa scudetto superando in casa per 3-1 un'che ha fatto riposare più di un titolare. Sono Anguissa, una perla di capitan Di Lorenzo nel finale e la prima rete in campionato di Gaetano a regalare il successo agli azzurri, rimasti in superiorità numerica per buona parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Gagliardini. I neo campioni d'Italia partono meglio e al 17? sfiorano il vantaggio con Anguissa, che con un velenoso sinistro dal limite calcia a lato di un soffio. Al 23?, l'arbitro grazie Gagliardini che, già ammonito, commette un fallo in ritardo da dietro su Kvaratskhelia. Il centrocampista ex Atalanta ci ricasca però al 41?, quando commette unvento ingenuo sul piede di Anguissa ricevendo il secondo giallo e terminando così la sua ...