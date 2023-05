Il mondo nascosto degli Internazionali di tennis

Leggi su gqitalia

(Di domenica 21 maggio 2023) Lo stadio Nicola Pietrangeli, nel complesso del Foro Italico, è intitolato a uno dei più granditi della nostra storia: Pietrangeli è l’unico italiano ad aver vinto più di un titolo Slam (entrambi al Roland Garros, nel 1959 e nel 1960), ha il primato mondiale di incontri disputati in Coppa Davis e da capitano non giocatore, nel 1976, conquistò il prestigioso trofeo per nazioni, unica volta nella storia delazzurro. Posto tra il campo centrale e la Grand Stand Arena, è uno dei campi dipiù riconoscibili a livello globale: è circondato su tutto il perimetro da 18 statue neoclassiche in marmo di Carrara, che rappresentano altrettanti atleti olimpionici – l’antichità, il mito, gli eroi. Perché pur sempre di eroi si tratta, qui aglididi Roma: la storia incombe e ...