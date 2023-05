Il Mattino | De Laurentiis ha contattato Massimiliano Allegri della Juventus

(Di domenica 21 maggio 2023) L’edizione odierna de Ilscrive in merito al possibile nuovo allenatoreSSC Napoli. Il futuro di Luciano Spalletti è in bilico e il presidente Aurelio Denon vuole farsi trovare impreparato in caso di colpi di scena dell’ultimo minuto. Le dichiarazioni del mister, come del presidente, sono enigmatiche. Secondo il giornale, il L'articolo

... bisognerà attendere l'ultimo e definitivo incontro con De. Per la fumata definitiva, ... Anche se chiaramente qualche telefonata l'avrà fatta, come scrive Ildi Napoli oggi in ...Futuro Spalletti, nuovo incontro con DeMa, come racconta l'edizione odierna de Il, il presidente del Napoli è convinto che i giochi non siano ancora fatti e non a caso non è ...Il presidente Deè al lavoro con il prefetto Palomba e il questore Giuliano . Ma la ... Come racconta l'edizione odierna de Il, sono stati ordinati una serie di maxi - schermi per ...

Spalletti via da Napoli De Laurentiis prova a ricucire ma non forzerà il contratto fino al 2024 ilmattino.it

Il quotidiano Il Mattino va controcorrente rispetto a quanto affermano tante altre testate: 'De Laurentiis non si è rassegnato all'addio di Spalletti'.Premessa. Aurelio De Laurentiis si separerebbe assai a malincuore da Luciano Spalletti. Anzi, dipendesse tutto da lui, non ci sarebbe alcun divorzio. Ovvio, se c'è questa cortina di ...