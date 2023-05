Il Manchester City deve vincere la Champions League per essere uno dei più grandi | Guardiola

(Di domenica 21 maggio 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’allenatore delPepafferma che i campioni della Premierdevonolaperconsiderati “una delle più” squadre. Ilè stato confermato come vincitore della Premierper la quinta volta in sei stagioni sabato dopo che i rivali per il titolo dell’Arsenal hanno perso a Nottingham Forest e gli Sky Blues hanno festeggiato all’Etihad domenica dopo una vittoria per 1-0 sul Chelsea. La squadra di ...

La più importante sarà quella del 10 giugno contro il, ovviamente: "Non partiremo battuti anche se loro sono tra le tre squadre migliori d'Europa. Prima abbiamo altre partite a cui ...Diciamo che ha fatto le prove per la finale di Champions contro il, dove si può immaginare una chiave tattica di questo tipo. E il Napoli come al solito è andato un po' in difficoltà ...' Dobbiamo vincere la Champions per essere ricordati . La Premier League è importante ma per raggiungere un altro livello devi vincere in Europa' . Con queste parole il tecnico del, Pep Guardiola , è intervenuto dopo la vittoria per 1 - 0 contro il Chelsea, dopo la quale è partita la festa dei Citizens per la conquista della Premier. 'È un giorno da festeggiare ...

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City, match di scena all'Amex Stadium valido per la trentaduesima giornata di Premier League ...Gli spagnoli la spuntano per un punto (79-78) sull’Olimpiakos. Decisivo un super Chacho Rodriguez e Llull che avviò la rissa con il Partizan. Altra delusione per i greci ...