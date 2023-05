Il grande caos dell’attacco ransomware all’ASL1 Abruzzo

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 21 maggio 2023) La notte del 3 maggio, il gruppo hacker Monti è riuscito a infiltrarsi all’interno dei sistemi informatici dell’ASL1, rubando 522 gb di dati. Nei giorni seguenti, nel dark web sono state pubblicate le prime cartelle. Poi, il 16 maggio, l’intero database sottratto è staro reso pubblico. All’intero ci sono dati personali dei cittadini, dati sanitari (comprese patologie e situazioni cliniche). Insomma, tutto ciò che il GDPR definisce “categorie particolari di dati personali). ASL1, l’attaccoe i dati online Le istituzioni sono rimaste inermi. Dalla Regione, pochi commenti se non la conferma – come previsto dalla legge – di non aver pagato alcun riscatto (dinamica alla base di un attacco). Stesso discorso per quel che riguarda l’ACN che si è limitata a spiegare ...