Il clima | l’alluvione in Emilia-Romagna e noi La riflessione di Becchetti

(Di domenica 21 maggio 2023) Abbiamo negli occhiinche segue di poco la siccità al Nord e la tragedia del ghiacciaio della Marmolada. Mentre scrivo questo pezzo sono all’aeroporto di Catania dove per allerta meteo sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado. Il tema del momento (e purtroppo anche del futuro) è quello dell’emergenzatica. Siamo di fronte ad una sfida molto difficile e rischiamo di non farcela. Il film di Leonardo di Caprio Don’t look up spiega molto bene perché. C’è un asteroide in rotta di collisione con la Terra che rischia di distruggerla c’è la possibilità di correre ai ripari distruggendolo ma bisogna fare presto. Purtroppo si mette in moto un circolo perverso di cattiva politica, interessi di alcune lobbies e circuiti della comunicazione che impediscono di evitare la catastrofe. ...