Il Chelsea si avvicina alla Juventus per la mossa di Dusan Vlahovic

Leggi su justcalcio

(Di domenica 21 maggio 2023) Sito inglese: Si dice che ilabbia fatto un’offerta per l’attaccante dellamentre cercano un nuovo numero nove per guidare la linea. Questo arriva da ESPN, che afferma che i Blues hanno presentato un’offerta di 80 milioni di euro per firmareprima dell’estate. giornalista francese Julien Laurens ha parlato questa settimana al Byline Podcast – ospitato dal tifoso delAlex Goldberg – rivelando il concreto interesse delper l’attaccante serbo ma questa offerta confermata arriva come nuova informazione nell’ultima ora. ESPN afferma che i Blues hanno avuto un interesse per il 23enne sin dai tempi della Fiorentina, quindi i collegamenti sono comprensibili e i Blues sono la prima squadra che ha avuto un’offerta per il ...