Il calcio farà un grande passo aventi quando i contratti saranno considerati una cosa seria

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 21 maggio 2023) Cesare – Caro Guido bella vittoria del Napoli contro l’Inter finalista di Champions. E il Napoli ha onorato il campionato (la lotta per i posti Champions è ancora aperta) e i suoi tifosi. Il Napoli ha giocato fin dall’inizio con il piglio e la voglia di fare la partita e di vincere. Guido – Il fatto che Spalletti ci tenesse molto a questa partita si è visto subito dalla formazione titolare schierata (tranne Elmas a destra al posto di Politano rientrante da un infortunio). E secondo me c’era anche un po’ di rivalsa in tema Champions, voler dimostrare di poter battere la prossima finalista di Istanbul. E c’era anche la voglia di riscattare la partita dell’andata dove il Napoli perse malamente a San Siro. Cesare – L’Inter, che ha fatto ampio turnover per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina mercoledì prossimo, invece fin dall’inizio ha fatto un gran catenaccio con tutti i ...