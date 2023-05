Lo storico capomafia di Foggia Salvatore, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio -- Tolonese, e' stato ucciso questa sera in viale Kennedy alla periferia della città. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile. A quanto si apprendeera in auto nelle vicinanze ...Salvatoreera scampato miracolosamente a un agguato mortale 24 anni fa in cui morì un ... quando due killer spararono all'impazzata nel bar Elia di Foggia per colpire ilemergente mentre ...Lo storico capomafia di Foggia Salvatore, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio -- Tolonese, e' stato ucciso questa sera in viale Kennedy alla periferia della città. L'uomo è stato raggiunto da due colpi di fucile. A quanto si apprendeera in auto nelle vicinanze ...

Il boss Prencipe ucciso in un agguato a Foggia

Lo storico capomafia di Foggia Salvatore Prencipe, di 59 anni, ritenuto al vertice del clan Trisciuoglio-Prencipe-Tolonese, e' stato ucciso questa sera in viale Kennedy alla periferia della città. L'u ...L'uomo era stato tra l'altro coinvolto nei procedimenti penali "Blitz Poseidon" e "Double Edge". Era tornato in libertà nell'ottobre 2015 dopo aver scontato la condanna per "associazione mafiosa, tra ...