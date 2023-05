I semafori potrebbero adottare anche il bianco per segnalare le auto a guida autonoma

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 21 maggio 2023) Rivoluzione in vista per i? Nei prossima anni iilper indicare la presenza dinoma. La proposta è degli studiosi della North Carolina State University, i quali hanno messo a punto una ricerca suismart di domani, introducendo la “fase bianca”. Il rosso continuerebbe a significare «stop», così come il verde «via libera» e l’arancione identificherebbe le fasi di transizione, mentre ilindicherebbe aitori la presenza di uno o più veicoli driverless davanti a loro, invitandoli a seguire il mezzo che li precede. La proposta si basa sulla capacità dellenome ...