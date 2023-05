I Paesi europei che stanno aiutando l' Emilia-Romagna

(Di domenica 21 maggio 2023) L'può contare adesso anche sul meccanismo di protezione civile dell'Ue per far fronte all'alluvione. Il governo italiano ha infatti chiesto aiuto a Bruxelles e a stretto giro è arrivata la risposta di 8, che hanno dato la disponibilità a inviare attrezzature...

La 'disfida' trasull'olio extravergine di oliva non ha più senso di esistere. In questo comparto vi sono moltiemergenti dell'area sud mediterranea e dunque in Europa bisogna unire le forze per ...Criticando la gestione 'infrastrutturale' del rischio ammiccano alle esperienze di altrifondate sull'idea che sia necessario riqualificare a livello morfologico ed ecologico i corsi d'...La manifestazione podistica nata a Sulmona, dalla collaborazione tra Runners Sulmona, Polo Liceale Ovidio e l'associazione no profit Ecos, con l'obiettivo di unire diversi, promuovendo ...

Summit di Reykjavik: pace e democrazia minacciate, 46 Paesi ... Servizio Informazione Religiosa

"Oggi votiamo per salari più alti, votiamo per posti di lavoro più numerosi e migliori, per un Paese più forte, con un ruolo importante in Europa, con confini protetti". (ANSA) ...Decine di migliaia di persone hanno manifestato a Chisinau in Moldavia per l’adesione del paese all’Unione europea. Dal palco ha parlato la presidente Maia Sandu e all’evento era presente anche la ...