I Laghi Gemelli | un fulcro del trekking immerso nella leggenda

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 maggio 2023) Branzi. Tutte le strade portano ai. I bacini rappresentano infatti ildelbergamasco complice le numerose via d’accesso e il paesaggio che sa restituire a chi raggiunge la zona, sia in estate che in inverno. Uno spettacolo reso ancor più affascinante dalla presenza dei due specchi d’acqua omonimi, situati nel comune di Branzi a 1952 metri e realizzati dalla mano dell’uomo nel 1932 con la costruzione di una diga destinata ad unire le due piccole pozze presenti in passato. Utilizzati da Enel come fonte d’energia, idevono in realtà il loro nome alla loro conformazione originale, visibile nei periodi di siccità ormai sempre più frequenti in occasione dei quali i due bacini vengono divisi da una piccola striscia di terra che li trasforma come uno ...