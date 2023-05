I grandi brand che accompagnano le star in tour

Leggi su panorama

(Di domenica 21 maggio 2023) Se abbiamo passato un periodo dove erano gli influencer a dettar legge su mode e tendenze ora la parola è finalmente tornata allemusicali, che da sempre sfruttano al meglio il potere della comunicazione nel costume. Nello specifico in Italia stiamo vedendo come la nuova generazione di musicisti sia diventata un punto di riferimento e d’ispirazione per la Gen Z e gli appassionati di musica, ma probabilmente la moda aveva già previsto tutto questo. Il dialogo che da tempo musica e moda portano avanti non è certo una novità, ma anche grazie al boom dei fashion stylist stiamo vedendo come iscelgano con attenzione l’artista con cui collaborare, che sia in linea con gli ideali del marchio e li esprima al meglio. Tra le collaborazioni più acclamate c’è sicuramente Elodie per Versace, Mahmood per Prada e i Måneskin per Gucci, così ben riuscite da ...