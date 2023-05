Humor Ufficiale | Silenzio Stampa

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 21 maggio 2023) (): "Per ovvi motivi di riservatezza, tutti i tesserati della SscNapoliSpa non risponderanno a domande relative alla propria posizione contrattuale. I vertici del Club, in eventuali apposite conferenze, oppure sul proprio sito web, se e quando lo riterranno opportuno, comunicheranno novità in merito. Si rimane a disposizione per tutto quello che concerne approfondimenti giornalistici, reportage, inchieste di ogni genere, incentrate sul modello calcistico vincente costruito a Napoli. E di cui il Club, i propri tesserati e la tifoseria mondiale Azzurra, vanno esistenzialmente fieri. Anticipatamente ringraziamo. F.N.S.!”. Prima o poi, mi piacerebbe leggere quanto sopra. Senza che sia, purtroppo, solo mia fantasia… A cura di Alessandro Cardito