How to Have Sex | la recensione | Guida per riconoscere i tuoi traumi

(Di domenica 21 maggio 2023) Ladi How toSex, il film di Molly Manning Walker, un debutto alla regia presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023. Luce e ombra, gioia e perdita di controllo. Di questo parleremo nelladi How toSex, il film di Molly Manning Walker presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2023, un debutto alla regia per un'artista che non è però nuova del mestiere, per un passato solido e apprezzato come direttore della fotografia. E va detto subito che quest'occhio attento per la luce e la costruzione dell'immagine si riscontra anche nell'approccio al suo primo film da regista, accorto e puntuale nel seguire la spinta al divertimento delle sue giovani protagoniste. La miglior vacanza di sempre! …

Intosex , tre adolescenti britanniche organizzano una vacanza come rito di passaggio: bevono, ballano e conquistano, in quella che dovrebbe essere la miglior estate della loro vita.

