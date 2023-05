House of the Dragon | un nuovo video dal set regala uno spoiler ai fan

(Di domenica 21 maggio 2023) Non è passato troppo tempo dal debutto diof the, lo spinoff di Game of Thrones di HBO che ha avuto un grande successo al pari del suo predecessore.of theè diventata in poco tempo la prima serie più vista della HBO, e anche i numeri dello streaming sono stati ottimi. La HBO ha dato il via libera allo sviluppo di una seconda stagione diof the, le cui riprese sono attualmente in corso. La seconda stagione diof theapprofondirà la storia della Casa Targaryen e mostrerà quali sono gli eventi post finale della prima stagione. su Meleys Undel set è stato pubblicato e contiene quello che potrebbe essere un importantesulla ...

Apple London, in collaborazione con la sede di Cupertino, è stata premiata con i premi Best of Show e Best of Discipline nella categoria Brand - Side/In -per lo spot "Greatest.' Lo spot - ...... intervenendo al Forum "Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo", in corso a Sorrento e realizzato daEuropean" ...... intervenendo al Forum 'Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale del Mediterraneo', in corso a Sorrento e realizzato daEuropean- ...

Nuovo video dal set della seconda stagione di House Of The ... Asiatica Film Mediale

Il governatore calabrese è intervenuto al Forum di Sorrento sulle strategie europee per una nuova stagione geopolitica, economica e socioculturale ...The Island torna a Pantelleria da giovedì 1 a domenica 4 giugno con tanta musica e nuove esperienze diurne immerse nella natura che culmineranno in speciali live notturni al resort Zubebi, headquarter ...