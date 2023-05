Hostess trevigiana di 23 anni arrestata in Arabia Saudita | mistero

di 23 anni arrestata all'estero, sale la preoccupazione. Una giovane italiana, Ilaria De Rosa, è stata fermata nei ...Estratto dell'articolo di Andrea Priante e Nicola Rotari per www.corriere.it ilaria de rosa 4 'Come stai', 'Che fine hai fatto', 'Perché non rispondi'. Per giorni i familiari e le amiche di Ilaria ...È giallo sulla scomparsa di Ilaria De Rosa ,residente a Resana, impiegata per la compagnia aerea lituana Avion Express: la 23enne risulta scomparsa dal 4 maggio. È stata vista per l'ultima volta a Jeddah , in Arabia Saudita, ...

Ilaria De Rosa, hostess di Treviso arrestata in Arabia: l'accusa di «traffico di droga» (ma non ha precedenti) ilmessaggero.it

Se vuoi continuare a leggere OggiTreviso disattiva il tuo adblocker oppure abbonati. VICENZA - Ha trovato in terra una busta con 550 euro e pur trovandosi in difficoltà economiche non ha esitato a por ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...