Ho incontrato Bastian e | la frase e la foto che gelano Totti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 maggio 2023) Vladimir Luxuria ha finalmente realizzato il suo sogno. Dopo aver chiesto più volte a Ilary Blasi di presentagliMuller, il nuovo compagno della conduttrice dell'Isola dei Famosi, adesso è arrivato l'incontro in una serata che Luxuria non dimenticherà facilmente. Il faccia a faccia tra Luxuria eè arrivato durante festa dei 40 del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Ilary Blasi, per l'occasione, si è fatta accompagnare dal suo compagno al Muccassassina, locale dove si è tenuta la festa, per fare le presentazioni ufficiali. A quanto pare il test con Luxuria sarebbe stato superato a pieni voti da. Infatti, proprio Luxuria ha postato sulla sua pagina Instagram unain compagnia di Blasi e Muller con una didascalia piuttosto eloquente: "Con Ilary Blasi e il simpaticissimo ...