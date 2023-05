Highlights Sassari-Venezia 87-83 | Playoff Serie A1 basket 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023)batte87-83 e chiude lain gara-4 deidiA1 di. La squadra di Bucchi non sbaglia e riesce a piegare la resistenza di un’ottima Reyer, che non molla di un centimetro e prova la rimonta disperata nel finale sfiorando il colpaccio negli ultimi possessi.avanza in semifinale dove incontrerà l’Olimpia Milano che ha battuto in gara-4 Pesaro in trasferta. SportFace.

Il Banco di Sardegna vince 80 - 69 gara 3 dei quarti play - off contro l'Umana e si porta in vantaggio 2 - ...Il video con glidi- Venezia 80 - 69, sfida valida come gara - 3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2022/2023 di basket . Dopo un primo quarto e mezzo equilibrato, i padroni di casa ...Il Banco di Sardegna vince al Taliercio 81 - 55 e pareggia i conti nella serie. Grande protagonista Ousmane Diop autore di 20 ...

Highlights, gara-3 quarti playoff LBA: Banco di Sardegna Sassari ... Eurosport IT

BASKET, SERIE A - Il Banco di Sardegna Sassari chiude la serie con l'Umana Reyer Venezia sul 3-1 grazie alla vittoria per 87-83 in gara-4 ...Il Banco di Sardegna Sassari si impone contro l’Umana Reyer Venezia con il brivido in Gara 4 dei quarti di finale playoff, chiudendo la serie sul 3-1 e volando in semifinale. Pronti via e Mokoka (8 pu ...