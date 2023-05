Highlights Rybakina-Kalinina 6-4 1-0 rit | Internazionali d’Italia 2023 VIDEO

(Di domenica 21 maggio 2023) Elenavince glifemminili. La kazaka ha approfittato del ritiro dinel secondo set per un problema fisico per chiudere i conti in neanche un’ora con il punteggio di 6-4 1-0.da settimana prossima sarà numero 4 del ranking Wta e diventa una delle candidate principali per il Roland Garros insieme a Swiatek, sconfitta in semifinale proprio dalla kazaka. SportFace.

Highlights Rybakina-Kalinina 6-4 1-0 rit., Internazionali d'Italia 2023 ... SPORTFACE.IT

L'ultima campionessa di Wimbledon vince per la prima volta Roma battendo in finale l'ucraina, costretta al ritiro sul punteggio di 6-4, 1-0 per l'avversaria a causa di un problema alla gamba sinistra.A che ora e come seguire la finale degli Internazionali d'Italia 2023 tra la kazaka Elena Rybakina e l'ucraina Anhelina Kalinina.