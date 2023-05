Henri Rousseau | Il Doganiere della pittura fra giungle rigogliose e surreali

Les Flamants, 1910 Sold for 43.535.000 $ Fra '800 e '900:e Agnes Pelton da record Non sorprende che la serie di rilanci più lunga tra un advisor in sala e una serie di ...Un capolavoro(1844 - 1910) dal titolo "Les Flamants", è stato battuto all'asta da Christie's a New York per 43.535.000 dollari (circa 39.910.000 euro). l'opera, che partiva da una stima di 20 ...Una radiosa scena lacustre con fiori e piante è stata venduta all'asta da Christie's a New York Un capolavoro del pittore francese(1844 - 1910) dal titolo "Les Flamants", è stato venduto, la notte scorsa, all'asta da Christie's a New York per 43.535.000 dollari (circa 39.910.000 euro), partendo da una stima di 20 ...

Il top lot delle aste serali di Christie’s è stato I Fenicotteri di Henri Rousseau, il Doganiere, battuto l’11 maggio per 43,53 milioni di dollari (la stima si attestava su 20-30 milioni). Da ...Ottimi risultati per O’0Keeffe e Hockney della collezione Paul Allen. Le garanzie proteggono il mercato di Picasso ...